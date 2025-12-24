Scontro tra mezzi pesanti in A10 | traffico bloccato

Code questa mattina sulla A10 tra Varazze e Arenzano, con traffico completamente bloccato al km 23. Un camion in corsa ha urtato un altro mezzo pesante parcheggiato nella piazzola di emergenza, causando immediatamente rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito.Fortunatamente non si.

Tamponamento tra due camion in A10: un ferito e code verso Genova - Tamponamento tra due camion in A10 tra Varazze e Arenzano: un ferito lieve e code verso Genova. ligurianotizie.it

Morta la guida turistica coinvolta in scontro bus e tir in A10 - È morta la guida turistica rimasta ferita nello scontro tra un autobus e un camion in A10, all'imbocco della galleria Terralba tra Arenzano e Varazze. ansa.it

Scontro tra mezzi pesanti, questa notte, sulla A10. È intervenuta la polizia stradale ' https://wp.me/p5ZadJ-27rv - facebook.com facebook

