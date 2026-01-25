Nuovi scontri tra ultras sull’autostrada A1 identificati 380 tifosi

Nelle ultime ore, sull’autostrada A1 sono stati identificati circa 380 tifosi coinvolti in scontri tra ultras. Questi episodi di violenza si aggiungono ai recenti incidenti tra le tifoserie di Roma e Fiorentina, avvenuti nelle vicinanze di Bologna. La situazione evidenzia ancora una volta le tensioni tra gruppi ultras e la necessità di interventi per garantire la sicurezza sulle strade italiane.

Nuovi episodi di violenza ultras tornano a segnare le autostrade italiane, a distanza di pochi giorni dagli scontri che avevano coinvolto le tifoserie di Roma e Fiorentina nei pressi di Bologna, in provincia di Bologna. Questa volta il teatro dei disordini è stato ancora una volta l’ autostrada A1, ma nel tratto più a sud del Paese, confermando un fenomeno che appare sempre meno episodico e sempre più organizzato. Nella notte tra sabato e domenica, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in provincia di Frosinone, gruppi di tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, in provincia di Lecce, si sono scontrati con ultras del Napoli diretti a Torino, in provincia di Torino, per la partita contro la Juventus. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nuovi scontri in autostrada, identificati 380 ultras

Scontri tra tifosi sull'A1: bloccati e identificati 80 ultras laziali, sequestrate armi improprie

SCONTRI TRA ULTRAS IN AUTOSTRADA: SCATTANO 30 DASPO

