Scontri tra ultras di Napoli e Lazio in autostrada | sono 300 i tifosi identificati

Nella mattinata di oggi, sulla A1 a Torino, si sono verificati scontri tra ultras di Napoli e Lazio. La polizia di Stato ha identificato oltre 300 tifosi coinvolti negli incidenti, avvenuti durante gli spostamenti dei supporters per la partita contro la Juventus. L’evento sottolinea l’importanza di mantenere comportamenti responsabili e di garantire la sicurezza durante le occasioni sportive.

Sono oltre 300 i tifosi del Napoli identificati dalla polizia di Stato a Torino - dove i partenopei giocano contro la Juventus - dopo gli scontri con i supporter della Lazio avvenuti stamane sull'autostrada A1. Nel capoluogo piemontese, alla vista del dispositivo predisposto all'ingresso della tangenziale, i tifosi del Napoli - giunti in auto e minivan - si sono disfatti di oltre 100 aste in pvc della lunghezza da 60 a 120 centimetri, di petardi, fumogeni, una torcia di segnalazione, due manufatti esplosivi artigianali e quattro petardi di piccole dimensioni. Per la messa in sicurezza sono intervenuti gli artificieri.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scontri in A1 tra i tifosi di Napoli e Lazio, identificati oltre 300 supportes azzurriLa Polizia di Stato di Torino ha identificato oltre 300 tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti questa mattina sulla A1 con supporter della Lazio.

Scontri tra ultras del Napoli e della Lazio in autostrada: 80 tifosi bloccatiAlcune tensioni tra tifosi del Napoli e della Lazio sono sfociate in scontri lungo l’autostrada.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GLI SCONTRI TRA TIFOSI DEL NAPOLI E DELLO SPORTING RACCONTATO DA UN TIFOSO TESTIMONE

Argomenti discussi: Scontri sull'A1 tra ultras di Fiorentina e Roma; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1, auto…; Autostrada A1, violenti scontri con mazze e martelli tra 200 ultras della Roma e della Fiorentina.

Scontri in A1 tra ultras di Napoli e Lazio. Bloccati 80 biancocelesti con mazze e coltelli da cucinaÈ successo all'alba nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Armati di bastone, le tifoserie si sono affrontati bloccando la carreggiata nord ... msn.com

Tensione ultras, tifosi di Lazio e Napoli a contatto: cosa è successo e le possibili sanzioniAll'alba nuovi scenari di violenza sull'autostrada tra tifosi della Lazio e del Napoli: sequestrati bastoni e coltelli ... calciomercato.it

Scontri sulla A1 tra tifosi: bloccati 80 ultras della Lazio – Coltelli e bastoni gettati dai finestrini Nel tratto tra Ceprano e Frosinone, i supporter biancocelesti sono arrivati allo scontro con un gruppo di tifosi del Napoli diretti a Torino - facebook.com facebook

Scontri sull'autostrada A1 con ultras del Napoli: bloccati 80 tifosi laziali. Sequestrate mazze e coltelli x.com