Scuola senza riscaldamento e aule al freddo | il 2026 si apre con 2 giorni di stop alle lezioni

Il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, ha disposto la chiusura delle scuole “San Domenico” per il 7 e 8 gennaio 2026, a causa delle temperature rigide nelle aule. La decisione mira a garantire la sicurezza e il benessere di studenti e personale, considerando la mancanza di riscaldamento adeguato nel plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”.

Il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, ha firmato l'ordinanza sindacale con la quale dispone la chiusura del plesso scolastico "San Domenico", appartenente all'Istituto Comprensivo "Luigi Settembrini", nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio 2026. Il provvedimento si è reso.

