Ciclone Harry Sciacca tra i comuni colpiti | stimati danni per 1,5 milioni

Sciacca è tra i paesi più colpiti dal ciclone Harry. Le prime stime parlano di danni per circa 1,5 milioni di euro. Le piogge intense e le forti raffiche hanno provocato allagamenti e crolli in alcune zone. La protezione civile sta valutando i danni e le autorità stanno coordinando gli interventi. La situazione resta sotto controllo, ma molte strade sono chiuse e diverse famiglie hanno bisogno di assistenza.

Inserimento nell'elenco della Protezione civile e avvisi regionali per segnalazioni di cittadini, imprese agricole e attività economiche Sciacca è ufficialmente tra i comuni che hanno subito danni a causa del ciclone Harry, come previsto dall'ordinanza numero 1.180 del capo del dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio. Il riconoscimento consente l'attivazione delle procedure per la quantificazione dei danni e la programmazione degli interventi di ripristino e sostegno. A comunicarlo sono il sindaco Fabio Termine e l'assessore alle Attività produttive Francesco Dimino, che evidenziano il lavoro svolto dagli uffici comunali per completare il censimento del patrimonio danneggiato.

