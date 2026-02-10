A Milano Cortina 2026 lo sci freestyle scalda gli entusiasmi. Gli atleti si preparano a sfidarsi tra ganci e salti, mentre gli organizzatori promettono uno spettacolo senza precedenti. Livigno, tra le località coinvolte, si prepara a portare adrenalina e nuove sfide olimpiche sulla scena internazionale.

Adrenalina, velocità, tecnica e un pizzico di rischio. A Milano Cortina 2026, lo sci freestyle promette di essere una delle discipline più spettacolari dell’intero programma olimpico. A fare da palcoscenico sarà Livigno, dove le competizioni regaleranno immagini potenti, salti mozzafiato e duelli capaci di catturare soprattutto il pubblico più giovane. Lo sci acrobatico è uno sport relativamente giovane nel panorama olimpico, ma con una storia ricca di evoluzione. Nato negli anni Sessanta con il nome di hotdogging, per via delle acrobazie estreme e dei “voli” fuori dagli schemi, ha trovato spazio ufficiale ai Giochi a partire dal 1988, crescendo nel tempo fino a diventare una delle discipline simbolo dello sci moderno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sci freestyle a Milano Cortina 2026: Livigno tra adrenalina, spettacolo e nuove sfide olimpiche

Ecco i convocati italiani per lo sci freestyle in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

