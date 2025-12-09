Sci alpino l’Italia eviterà l’errore di Pechino 2022? Situazione quote e carte olimpiche per Milano Cortina 2026
L’Italia sembra aver imparato dagli errori del passato e questa volta non si farà cogliere impreparata, ed al momento sfiora il contingente massimo nello sci alpino per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la situazione è in itinere e diventerà definitiva soltanto il 18 gennaio 2026, ma al momento per gli azzurri ci sono buone notizie. Il contingente massimo è di 11 uomini ed 11 donne, con un pass per genere come quota base per ogni Nazione con atleti eleggibili, a cui se ne aggiungono altri due per genere in caso di presenza di atleti nella top 30 delle World Cup Starting List. I restanti posti, fino ad un massimo di otto per genere, sono assegnati attraverso l’ Olympic Quota Allocation List, stilata per mezzo dell’ Olympic FIS Points List, calcolata durante tutto il periodo di qualificazione olimpica, apertosi il 1° luglio 2024, e che si chiuderà il 18 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
