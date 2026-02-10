LIVE Sci di fondo Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA | Mocelli si qualifica dopo una caduta! Tutti gli azzurri alla seconda fase

Alle Olimpiadi di Pechino, la qualificazione di Mocelli ha sorpreso tutti. Dopo una caduta, l’atleta azzurro ha comunque ottenuto il passaggio alla seconda fase, dimostrando determinazione. Intanto, altri italiani come Pellegrino e Mocellini si sono già piazzati tra i qualificati, mentre la gara prosegue con i migliori di tutto il mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25: Questi gli altri qualificati: Stoelben, Pueyo, Riebli, Cerny, Pellegrino, Maki, Mocellini, Jouve, Anger, Vike, Valnes, Schely, Daprà, Ketterson, Grahn, Barp, Vuorinen, Schoonmaker, Selles Gasch, Haeggstroem 10.23: Questa la top 10 della classifica maschile: Klaebo, Ogden, Chappaz, Tuz, Amundsen, Naeff, Myhlbaeck, Grond, Liekari, Chanavat 10.15: Bravissimo Daprà che riesce ad inserirsi in 23ma posizione e completa l'en plein azzurro 10.11: Il francese Schely si inserisce in 22ma posizione, Barp è 25mo, tra poco l'ultimo azzurro, Daprà 10.09: Barp si inserisce in 24ma posizione 10.09: Barp si inserisce in 24ma poisizione 10.08: Pellegrino è 15mo al traguardo, prova non straordinaria

