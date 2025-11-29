Sci di fondo Johannes Hoesflot Klaebo domina la sprint tc di Ruka Simone Mocellini esce ai quarti

La sprint maschile in tecnica classica della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in corso a Ruka, in Finlandia, fa registrare la tripletta norvegese, con Johannes Hoesflot Klaebo che vince davanti ai connazionali Erik Valnes ed Ansgar Evensen. In casa Italia esce di scena nei quarti di finale Simone Mocellini, che si classifica 18°. In finale si impone per distacco il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, il quale dopo aver vinto le qualificazioni ed i due turni precedenti, domina anche l’atto conclusivo, facendo segnare il crono di 2’30?03. Alle sue spalle i connazionali Erik Valnes, secondo a 1?21, ed Ansgar Evensen, terzo a 2?28. 🔗 Leggi su Oasport.it

