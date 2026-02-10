Schianto sulla Pontina muore un 44enne | grave l’amico che viaggiava con lui

Un grave incidente sulla Pontina ha causato la morte di un uomo di 44 anni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio, nel territorio pontino. Un altro uomo che viaggiava con lui è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per il 44enne non c’è stato nulla da fare. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire le cause dello schianto.

Un incidente stradale mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio lungo la via Pontina, nel territorio pontino. Una Mini Cooper si è schiantata contro il cordolo di una rotonda all'altezza dell'incrocio con via Migliara. L'impatto è stato violentissimo e il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. La vittima è Davide Spanu, 44 anni, tecnico radiologo residente a Latina. Per lui i soccorsi non hanno potuto fare nulla: è morto sul colpo. L'amico che viaggiava accanto a lui è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'impatto alla rotonda. Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano rientrando verso Latina dopo aver trascorso la giornata a Terracina.

