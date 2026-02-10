Sabaudia schianto fatale sulla Pontina | muore un 43enne di Latina

Questa mattina si conosce il nome dell’uomo morto nell’incidente di ieri sulla Pontina. Si tratta di un 43enne di Latina che ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero, poco prima delle 19. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa abbia causato l’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, mentre i soccorsi hanno estratto il corpo dall’auto e avviato le indagini.

Sabaudia, 10 febbraio 2026 – Un uomo di 43 anni, residente a Latina, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio 2026 lungo la strada statale Pontina, nel territorio di Sabaudia. L'uomo era alla guida di un'auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. Secondo quanto si apprende, anche un'altra persona è rimasta ferita. Il sinistro si è verificato al chilometro 83,600, in prossimità della rotatoria all'intersezione con la Migliara 49, quando l'auto si è schiantata contro un albero.

