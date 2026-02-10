Schiacciato da uno scaffale grave incidente sul lavoro in un magazzino

Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in un magazzino di Pistoia, nella zona industriale di Sant'Agostino. Secondo quanto si è appreso, uno scaffale gli è crollato addosso, causando ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Pistoia, 10 febbraio 2026 – Grave infortunio sul lavoro a Pistoia, nella zona industriale di Sant'Agostino. E' successo questa mattina intorno alle 7 in uno dei magazzini di Zona Market, azienda leader nel settore del cash and carry. Un uomo di 43 anni, dipendente di una società di servizi esterna, sarebbe rimasto accidentalmente schiacciato da uno scaffale, per cause ancora da accertare. Dopo il violento impatto nell'area di movimentazione delle merci, l'uomo ha perso conoscenza. Immediati i soccorsi dei volontari della Misericordia di Pistoia, giunti sul posto insieme all'automedica. Il 43enne, politraumatizzato, è stato ricoverato in codice rosso, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schiacciato da uno scaffale, grave incidente sul lavoro in un magazzino Approfondimenti su Pistoia Sant'Agostino Stefano Vuolo muore a 55 anni sul lavoro schiacciato da uno scaffale Stefano Vuolo, un uomo di 55 anni, ha perso la vita ieri mattina a Pennabilli, schiacciato da uno scaffale durante il lavoro. Grave incidente sul lavoro nel Milanese: operaio schiacciato da una lastra, è in pericolo di vita Questa mattina un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro vicino a Cambiago. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pistoia Sant'Agostino Argomenti discussi: Stefano Vuolo muore a 55 anni sul lavoro schiacciato da uno scaffale; Incidente sul lavoro, precipita dal tetto di un capannone e muore: aveva 53 anni; Stefano Vuolo muore a 55 anni sul lavoro schiacciato da uno scaffale. Stefano Vuolo muore a 55 anni sul lavoro schiacciato da uno scaffaleI carabinieri indagano sull’incidente in una ditta di Pennabilli. La vittima residente in città era padre di tre figlie ... msn.com Muore a 70 anni schiacciato dall'autobotte, due indagati per omicidio stradale: chi era la vittima --> https://www.nordest24.it/maserada-incidente-mortale-severino-bellan-omicidio-stradale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.