Stefano Vuolo muore a 55 anni sul lavoro schiacciato da uno scaffale

Stefano Vuolo, un uomo di 55 anni, ha perso la vita ieri mattina a Pennabilli, schiacciato da uno scaffale durante il lavoro. La tragedia si è verificata poco dopo le sette, quando l’uomo stava probabilmente sistemando o spostando qualcosa nel magazzino. I soccorritori sono intervenuti subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La comunità locale è sotto shock per questa perdita improvvisa.

Pennabilli (Rimini), 7 febbraio 2026 – La giornata lavorativa era iniziata da poco quando, ieri mattina, intorno alle 7.30, si è verificato il grave incidente costato la vita a Stefano Vuolo, 55 anni, residente a Pennabilli. L'uomo stava lavorando all'interno della Welding Professional, azienda specializzata nella lavorazione dei metalli con sede in via della Pieve, quando è stato travolto da una pesante scaffalatura di metallo. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Disperato l'intervento dei colleghi ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nonostante il disperato intervento dei colleghi e dei mezzi di soccorso, il cuore di Stefano ha smesso di battere.

