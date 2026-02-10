Scarichi illeciti nelle acque | i Carabinieri denunciano un imprenditore

Nell’ambito di un’operazione contro l’inquinamento, i Carabinieri di Serino hanno denunciato un imprenditore di Solofra. Durante i controlli, hanno scoperto che una conceria scaricava illegalmente le acque di dilavamento nel torrente senza alcuna autorizzazione. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le tubature e avviato le pratiche per le sanzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell'inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale e unitamente ai tecnici dell'ARPAC, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell'inquinamento del fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Solofra dove accertavano che una conceria scaricava abusivamente le acque di dilavamento del piazzale e dello stesso opificio direttamente nel torrente solofrano. Nello specifico, i carabinieri mediante l'utilizzato della fluoresceina, sostanza tracciante impiegata per individuare il percorso delle acque, accertavano che le acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'azienda venivano convogliate senza alcun trattamento di depurazione direttamente nel corso d'acqua, in violazione della normativa ambientale vigente.

