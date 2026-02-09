Gestione illecita di rifiuti i Carabinieri denunciano imprenditore
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni hanno denunciato un imprenditore a Senerchia. Durante controlli mirati, hanno trovato rifiuti speciali sia pericolosi che non, depositati senza autorizzazioni. L’uomo ora rischia di affrontare un procedimento penale per violazioni ambientali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un imprenditore, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a Senerchia.Nello specifico, i militari, accertavano la presenza, all’interno dell’officina meccanica di proprietà del predetto, di un deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di uno scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
