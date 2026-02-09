I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni hanno denunciato un imprenditore a Senerchia. Durante controlli mirati, hanno trovato rifiuti speciali sia pericolosi che non, depositati senza autorizzazioni. L’uomo ora rischia di affrontare un procedimento penale per violazioni ambientali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un imprenditore, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a Senerchia.Nello specifico, i militari, accertavano la presenza, all’interno dell’officina meccanica di proprietà del predetto, di un deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di uno scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gestione illecita di rifiuti, i Carabinieri denunciano imprenditore

Approfondimenti su Carabinieri Avellino

A Ospedaletto d’Alpinolo, i Carabinieri hanno denunciato un imprenditore per la gestione illecita di rifiuti pericolosi presso un’azienda vitivinicola.

Questa mattina i Carabinieri di Montoro hanno scoperto un deposito di rifiuti pericolosi e non in un fondo privato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Montoro, controlli ambientali sul Sarno: denunciato un imprenditore, area sequestrata

Ultime notizie su Carabinieri Avellino

Argomenti discussi: Terra dei Fuochi, scoperta gestione illecita di rifiuti tessili; Chiari, gestione illecita di rifiuti: sequestrato impianto di biogas; Gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi nel Vibonese, denunciati due lametini; Montoro, inquinamento del Sarno: denunciato un uomo per gestione illecita di rifiuti.

Senerchia (AV) – Gestione illecita di rifiutiI Carabinieri hanno arrestato un imprenditore per deposito incontrollato di rifiuti speciali ... irpinia24.it

Chiari, gestione illecita di rifiuti: sequestrato impianto di biogasI carabinieri del gruppo forestale, insieme all’Arpa, hanno sequestrato beni per oltre 1,2 milioni di euro. Cinque le persone indagate ... giornaledibrescia.it

Gestione illecita di rifiuti: denunciato imprenditore agricolo a Camporeale facebook

Chiari, gestione illecita di rifiuti: sequestrato impianto di biogas x.com