Scarichi illeciti e rischio ambientale | intervento dei carabinieri denunciato imprenditore agricolo

I carabinieri di Camporeale hanno denunciato un imprenditore agricolo per gestione illecita di rifiuti. Durante un controllo, hanno scoperto che l’uomo stava smaltendo rifiuti senza autorizzazione, creando un rischio ambientale nella zona. L’intervento è partito dopo alcune segnalazioni di cittadini preoccupati per lo scenario che si presentava.

Gestione di rifiuti non autorizzata nel Palermitano. Un imprenditore agricolo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Camporeale, con il supporto del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale.Il 38enne, titolare di un’azienda agricola, sarebbe.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Camporeale Polizia Eboli, maxi sequestro di uccelli protetti: denunciato imprenditore agricolo Nella giornata odierna, i Carabinieri Forestali di Eboli hanno effettuato un importante sequestro di uccelli protetti, denunciando un imprenditore agricolo coinvolto. Brucia rifiuti plastici in un terreno agricolo: 51enne denunciato dai Carabinieri a Granieri La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Camporeale Polizia Argomenti discussi: Carabinieri Forestali a Catanzaro: controlli serrati sugli scarichi illeciti nei frantoi; Carabinieri Forestali: risultati attività 2025; Due incivili beccati con le fototrappole: 2500 euro e rifiuti da riportarsi a casa. Scarichi illeciti, altri due frantoi beccati ad inquinareContinua senza sosta l’attività di controllo nei frantoi del territorio da parte dei carabinieri del gruppo Forestale di Catanzaro: un’operazione che mira a tutelare l’ambiente e che ha portato, nelle ... cn24tv.it Scarichi illeciti nel Sarno, sequestrata un'azienda di macellazioneScarico abusivo delle acque reflue: per questo è stato sequestrato l'impianto produttivo di un'azienda specializzata nel campo della macellazione e commercializzazione delle carni bovine. È accaduto a ... rainews.it Leggi qui https://www.zmedia.it/scarichi-illeciti-nei-frantoi-forestali-scoprono-due-impianti-irregolari/ Prosegue l’azione di controllo ambientale da parte dei Carabinieri Forestali, impegnati nella tutela del territorio, nella prevenzione degli illeciti ambientali e facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.