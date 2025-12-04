Il funzionario aggredito all' ufficio Urbanistica nel processo il Comune si propone Parte civile
La vicenda oggi è un processo penale ed è legata all'aggressione nel giugno del 2021 di un funzionario del dipartimento comunale all'Urbanistica. Il Comune, infatti, attraverso l'avvocato Salvatore Silvestro e su proposta approvata in giunta dell'assessore al Contenzioso Roberto Cicala chiederà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
