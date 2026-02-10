Scadenza carte d’identità cartacee Antropoli | A Capua rischio diminuzione giorni utili al servizio
A Capua si avvicina la scadenza per le carte d’identità cartacee. La Prefettura di Caserta segnala che, a causa delle nuove norme, potrebbero ridursi i giorni utili per il rinnovo. Molti cittadini si trovano già in difficoltà a prenotare gli appuntamenti, mentre gli uffici si preparano a gestire l’aumento di richieste. La situazione rischia di creare disagi per chi deve aggiornare il documento prima della scadenza.
Tempo di lettura: 2 minuti Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 11572019, vista la nota della Prefettura di Caserta prot. 56316 del 21102025, le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d’identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea. A tal fine è giunta ulteriore nota dalla Prefettura indirizzata ai sindaci volta ad evidenziare la necessità di favorire aperture straordinarie, con rimodulazione degli orari degli sportelli per aumentare la disponibilità; la creazione di liste dedicate sulla piattaforma “Agenda CIE” riservate specificamente a chi deve sostituire il modello cartaceo e una gestione efficiente delle attese, con riempimento automatico dei posti che si liberano in caso di disdetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
