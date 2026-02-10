A Capua si avvicina la scadenza per le carte d’identità cartacee. La Prefettura di Caserta segnala che, a causa delle nuove norme, potrebbero ridursi i giorni utili per il rinnovo. Molti cittadini si trovano già in difficoltà a prenotare gli appuntamenti, mentre gli uffici si preparano a gestire l’aumento di richieste. La situazione rischia di creare disagi per chi deve aggiornare il documento prima della scadenza.

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 11572019, vista la nota della Prefettura di Caserta prot. 56316 del 21102025, le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, in quanto non più rispondenti ai requisiti di sicurezza dei documenti d'identità e di viaggio previsti dalle norme della Unione Europea. A tal fine è giunta ulteriore nota dalla Prefettura indirizzata ai sindaci volta ad evidenziare la necessità di favorire aperture straordinarie, con rimodulazione degli orari degli sportelli per aumentare la disponibilità; la creazione di liste dedicate sulla piattaforma "Agenda CIE" riservate specificamente a chi deve sostituire il modello cartaceo e una gestione efficiente delle attese, con riempimento automatico dei posti che si liberano in caso di disdetta.

© Anteprima24.it - Scadenza carte d’identità cartacee, Antropoli: “A Capua rischio diminuzione giorni utili al servizio”

Il Ministero dell'Interno ha deciso di mettere fine alla validità delle carte di identità cartacee.

