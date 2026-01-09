A Treviglio 4 mila carte d’identità cartacee da rinnovare | Non aspettate l’ultimo momento

A Treviglio, sono 4.153 i cittadini che devono aggiornare la propria carta d’identità cartacea entro il 3 agosto 2026. Il rinnovo è necessario per garantire la validità del documento e l’accesso ai servizi pubblici. È importante non attendere l’ultimo momento per evitare eventuali disguidi, pianificando per tempo l’aggiornamento presso gli uffici competenti.

Treviglio. Sono 4.153 i cittadini che non hanno ancora rinnovato la carta d'identità cartacea e che dovranno farlo entro il 3 agosto 2026, data oltre la quale il documento perderà definitivamente validità. A partire da quella data, infatti, tutte le carte d'identità cartacee rilasciate in Italia non saranno più valide, indipendentemente dalla scadenza riportata. A stabilirlo è il Regolamento europeo (Ue) 20191157, che introduce standard di sicurezza più elevati e rende utilizzabile esclusivamente la Carta d'Identità Elettronica. A Treviglio la platea dei cittadini interessati è ancora ampia. I dati comunali indicano 132 minori tra 0 e 18 anni, 633 cittadini nella fascia 19-35 anni, 1.

