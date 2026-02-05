Carte di identità cartacee | ufficiale lo stop alla validità

Il Ministero dell'Interno ha deciso di mettere fine alla validità delle carte di identità cartacee. Con la Circolare n. 82026, sono state approvate le regole per il passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Da ora in poi, le vecchie carte non saranno più considerate valide e bisognerà munirsi di quella elettronica per viaggiare e identificarsi. La transizione diventa ufficiale, e le amministrazioni già si preparano a gestire questa fase.

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 82026, ha approvato le linee guida per la gestione del passaggio definitivo alla Carta d'Identità Elettronica (CIE). A seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 20251208, tutte le carte d'identità rilasciate su modello cartaceo cesseranno di avere.

