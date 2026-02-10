Scacco alla banda dei bancomat Assalti di notte con l’esplosivo | tre giovani arrestati e due indagati

Questa mattina, i carabinieri di Sant’Angelo Lodigiano hanno messo fine a una serie di assalti ai bancomat. All’alba, hanno arrestato tre giovani e ne hanno indagati altri due, accusati di aver usato esplosivi per svaligiare le casse automatiche nella zona. È stato un intervento rapido che ha evitato ulteriori danni e fermato la banda prima di colpire di nuovo.

SANT'ANGELO LODIGIANO (Lo) Maxi blitz dei carabinieri, all'alba di ieri, contro una banda specializzata negli assalti ai bancomat con l'uso di esplosivo. Tre le persone arrestate e due indagate nello stesso procedimento, al termine di un'operazione imponente, coordinata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lodi e supportata da numerosi reparti speciali. Le manette sono scattate nelle prime ore del mattino. L'indagine, durata diversi mesi, è culminata con l'esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Lodi, su richiesta della Procura.

