’Savgnan ’na volta’ quando la pellicola è ’doc’

Dopo il tutto esaurito al teatro La Venere, il docufilm ’Savgnan ’na volta’ torna sul grande schermo. Domani sera alle 20, al cinema Bristol di Savignano, sarà proiettato di nuovo il film prodotto dai registi locali Jacopo Faitanini e Filippo Rimondini. La prima proiezione aveva riscosso grande successo, e ora gli autori hanno deciso di riproporre il documentario per soddisfare l’interesse del pubblico.

Dopo avere registrato il tutto esaurito al teatro La Venere durante la prima e unica volta in cui finora è stato proiettato, sarà riproposto domani sera alle 20 al cinema Bristol il docufilm 'Savgnan 'na volta' (Savignano una volta), prodotto e realizzato dai registi e videomaker savignanesi Jacopo Faitanini e Filippo Rimondini di 'Wovfilm'. In questo lungometraggio, di una cinquantina di minuti, una studentessa interessata ad approfondire la storia locale (la modenese Adelaide Cuzzi), dopo avere consultato l'archivio storico dell'Unione Terre di Castelli a Vignola, arriva in treno alla stazione di Savignano e, davanti al municipio, incontra un savignanese doc (al secolo Alberto Belluzzi, noto come 'Cipo' ), che le fa toccare con mano il cuore e l'anima della Savignano di una volta, appunto.

