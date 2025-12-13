Facimmece ‘na risata continuano gli spettacoli al San Demetrio | è la volta di Un Matrimonio all' italiana
Al San Demetrio di Salerno proseguono con successo gli spettacoli della seconda rassegna di teatro comico amatoriale “Facimmece ‘na risata”. Dopo il successo delle precedenti rappresentazioni, si prepara un nuovo appuntamento con “Un Matrimonio all'italiana”, portando il divertimento e la comicità tra il pubblico salernitano.
Continuano con successo gli spettacoli della seconda rassegna di teatro comico amatoriale intitolata “Facimmece ‘na risata" a Salerno. Il prossimo appuntamento, sempre presso la Sala Giovanni Paollo II di San Demetrio (in via Dalmazia) è per stasera, alle 20.30, con “Un Matrimonio all'italiana”. Salernotoday.it
