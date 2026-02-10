Sassari uomo arrestato per torture alla compagna | sevizie inaudite 30 anni di pena possibile

Sassari si sveglia con una notizia difficile da digerire. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di aver seviziato la sua compagna, una 25enne, in modo violento e inaudito. Le forze dell’ordine hanno trovato la donna in condizioni gravi, dopo averla liberata dalla casa di via Leoncavallo. La procura valuta ora una pena fino a 30 anni di carcere per il sospettato.

Sassari è scossa da un caso di violenza domestica di estrema gravità. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di aver segregato e torturato la sua compagna, una giovane donna di 25 anni, all’interno di un’abitazione in via Leoncavallo. L’incubo è terminato grazie all’intervento dei Carabinieri, allertati dalla madre della vittima, e potrebbe costare all’aggressore fino a 30 anni di reclusione. La vicenda, emersa alla luce grazie alla prontezza della famiglia della giovane, ha rivelato dettagli sconcertanti di una brutalità inaudita. La donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata sottoposta a un vero e proprio regime di terrore per giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

