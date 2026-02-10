Sarri | La Coppa Italia è un obiettivo Odgaard versatile Aggiornamenti su Heggem

In vista del quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, Sarri ha parlato delle sue strategie. Il tecnico biancoceleste ha confermato che la coppa resta un obiettivo importante per la squadra. Ha anche sottolineato la versatilità di Odgaard, che può adattarsi a diversi ruoli in campo. Sul fronte degli infortuni, ci sono aggiornamenti su Heggem, ma nessuna decisione definitiva ancora. La partita si avvicina e i tifosi sono ansiosi di vedere come la Lazio affronterà questa sfida.

la coppa italia viene presentata come obiettivo significativo, su cui rimanere concentrati e sfruttare il vantaggio casalingo. il rapporto con il pubblico rappresenta una risorsa da coltivare, con l'obiettivo di invertire il trend recente e tornare a offrire prestazioni positive tra le mura amiche. il tema centrale riguarda il dispendio di energie legato all'inferiorità numerica. è stato registrato un sovraccarico al quadricipite per Heggem, motivo per cui non è stato rischiato in questo momento; si confida nel recupero per la prossima gara di domenica.

