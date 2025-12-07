Lazio Bologna pari all’Olimpico | Isaksen illude Sarri Odgaard risponde e salva Italiano

Inter News 24 Lazio Bologna, il big match dell’Olimpico finisce in equilibrio: i biancocelesti trovano il vantaggio ma gli ospiti reagiscono subito. Il confronto diretto per l’Europa tra Lazio e Bologna si chiude con un 1-1 che riflette l’equilibrio visto in campo allo stadio Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri, tecnico legato a un calcio fatto di possesso e verticalità, cercava punti pesanti per rilanciare la propria corsa europea. Dall’altra parte, il gruppo guidato da Vincenzo Italiano, allenatore che propone ritmi alti e pressing costante, aveva l’obiettivo di approfittare del ko della Roma per accorciare in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Bologna, pari all’Olimpico: Isaksen illude Sarri, Odgaard risponde e salva Italiano

