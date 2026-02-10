Sarà il lampo Giovanna in radio con Armiliato
Giovanna Nocetti torna in radio. Dopo anni lontana dalle scene, la cantante degli anni Ottanta riprende il microfono e si prepara a emozionare di nuovo il pubblico, questa volta con una canzone dal titolo
Giovanna Nocetti, per il grande pubblico solo Giovanna (nella foto) la voce popolare degli anni Ottanta, artista dalla lunga storia musicale, torna a cantare in radio. E lo fa con un brano nuovo che si intitola " Sarà il lampo ", nel quale Giovanna si esibisce con Fabio Armiliato, tenore di fama internazionale che ha calcato negli anni scorsi il palcoscenico di Torre del Lago. Il brano è stato scritto e composto da Massimo Zennaro. "E’un progetto – racconta Giovanna raggiunta al telefono – nato due anni fa al quale abbiamo lavorato con il tenore genovese Fabio Armiliato sul testo di Massimo Zennaro che lo ha composto e scritto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
