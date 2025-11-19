RADIO DEEJAY RADIO CAPITAL RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA la radio che si vive dal vivo

Da sempre compagna invisibile e presenza costante nella vita di milioni di persone, la radio porta sul territorio la sua capacità di racconto e di intrattenimento grazie a “ FUORI MASSENA ”, un progetto unico nel panorama radiofonico firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast. Colonna portante e punto di partenza di VAPORE D’INVERNO, il programma culturale invernale della Fabbrica del Vapore promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, “ FUORI MASSENA ” presenta sul palco della Cattedrale della Fabbrica del Vapore un inedito cartellone di eventi, da novembre 2025 a marzo 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo

Argomenti simili trattati di recente

Radio Deejay. . Il Suv elettrico Chery Fengyun X3L ha tentato di conquistare le celebri scale del monte Tianmen: 999 gradini che conducono al tempio risalente all’870 d.C. La ripida scalinata presenta 150 metri di dislivello ed è lunga circa 300 metri. L’impres - facebook.com Vai su Facebook

Prima di BookCity, un salto dagli amici di Radio DeeJay Dunia e Paolo @MarsilioEditori @adelphiedizioni Vai su X

RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA - “FUORI MASSENA” è il progetto unico nel panorama radiofonico firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast che si svolgerà sul palco della Cattedrale della Fabbrica del Vapore da novemb ... Lo riporta newsic.it

Fuori Massena, le radio di Linus incontrano il pubblico: live, incontri e chiacchiere alla Fabbrica del Vapore - La radio esce dagli studi e va a stringere la mano ai suoi ascoltatori: è la missione che Radio Deejay si è data da tempo ma che oggi – con il cartellone di ... Come scrive msn.com

Fuori Massena, la radio che si vive dal vivo: gli appuntamenti con “Deejay contro Deejay” e “A cena con Deejay” - Alla Fabbrica del Vapore di Milano gli appuntamenti con i live di Radio Deejay, Radio Capital, m2o e OnePodcast ... Secondo deejay.it