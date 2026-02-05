Questa mattina, a Cortina, parte il Team Event di pattinaggio artistico. Le atlete sono già in pista, pronte a dare il massimo per conquistare una medaglia. Intanto, nella cerimonia di apertura di ieri sera, si sono visti i primi segni di una competizione che promette grande spettacolo.

MILANO-CORTINA. Nella serata di venerdì 6 febbraio la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, ma diverse gare sono già in corso e nella mattinata del 6 scatterà il Team Event di pattinaggio artistico. Una sfida che vedrà in lizza anche Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii, di scena nel pattinaggio artistico a coppie. Per l’Italia gareggeranno anche il binomio della danza formato da Charlène Guignard e Marco Fabbri (rythm dance dalle 9,55), nel singolo al femminile ci sarà Lara Naki Gutmann, mentre nell’individuale al maschile sarà ballottaggio sino all’ultimo tra Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), orobico d’adozione avendo nell’IceLab di via San Bernardino il suo quartier generale di allenamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medaglia

Questa mattina si sono aperte le gare di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina, la coppia italiana Conti e Macii ha annunciato di puntare in alto per le Olimpiadi invernali del 2026.

