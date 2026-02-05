Olimpiadi Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medaglia
Questa mattina, a Cortina, parte il Team Event di pattinaggio artistico. Le atlete sono già in pista, pronte a dare il massimo per conquistare una medaglia. Intanto, nella cerimonia di apertura di ieri sera, si sono visti i primi segni di una competizione che promette grande spettacolo.
MILANO-CORTINA. Nella serata di venerdì 6 febbraio la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, ma diverse gare sono già in corso e nella mattinata del 6 scatterà il Team Event di pattinaggio artistico. Una sfida che vedrà in lizza anche Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii, di scena nel pattinaggio artistico a coppie. Per l’Italia gareggeranno anche il binomio della danza formato da Charlène Guignard e Marco Fabbri (rythm dance dalle 9,55), nel singolo al femminile ci sarà Lara Naki Gutmann, mentre nell’individuale al maschile sarà ballottaggio sino all’ultimo tra Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), orobico d’adozione avendo nell’IceLab di via San Bernardino il suo quartier generale di allenamento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondimenti su Olimpiadi Cortina
LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii!
Questa mattina si sono aperte le gare di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.
Olimpiadi 2026, pattinaggio artistico: l’Italia sogna con Conti e Macii
Questa mattina, la coppia italiana Conti e Macii ha annunciato di puntare in alto per le Olimpiadi invernali del 2026.
Ultime notizie su Olimpiadi Cortina
Argomenti discussi: Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medaglia; LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii!; Quando gareggiano Conti/Macii? Date, orari, programma gare e dove vederli; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio.
Olimpiadi, Conti-Macii subito in gara nel Team Event con il sogno medagliaNella serata di venerdì 6 febbraio la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, ma diverse gare sono già in corso. ecodibergamo.it
LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai ... oasport.it
I protagonisti della nuova copertina di 7 in edicola e in edizione digitale sono Nicolò Macii e Sara Conti, intervistati da Manuela Croci (@manuelacroci ). Con la cerimonia di apertura di questa sera allo stadio San Siro inizia ufficialmente l’Olimpiade di Milano facebook
UN DUO COMICO I nostri assi del pattinaggio di figura Conti e Macii li conosciamo tutti… Ma lontano dal ghiaccio li avete mai visti Niccolò: “Canto moltissimo sotto la doccia”. Sara: “Sei stonatissimo”. Ascoltiamoli assieme, risate assicurate! #I x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.