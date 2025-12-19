Italiani all’IceLab Conti e Macii danno spettacolo | dominio nella gara a coppie

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 19 dicembre la bergamasca Sara e Niccolò chiudono con 80.89 punti il programma «short» davanti all’altra orobica Rebecca Ghilardi e a Filippo Ambrosini. Sabato 20 ultimo atto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

