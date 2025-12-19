Italiani all’IceLab Conti e Macii danno spettacolo | dominio nella gara a coppie
PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 19 dicembre la bergamasca Sara e Niccolò chiudono con 80.89 punti il programma «short» davanti all’altra orobica Rebecca Ghilardi e a Filippo Ambrosini. Sabato 20 ultimo atto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Pattinaggio di Figura, NHK Trophy: trionfo di Conti-Macii nella gara in coppia
Leggi anche: Pattinaggio artistico: Conti-Macii si preparano alla terza Finale Grand Prix. Grande equilibrio tra le coppie
Italiani all’IceLab, Conti e Macii danno spettacolo: dominio nella gara a coppie - La bergamasca e Niccolò dominano il programma «short» della gara a coppie chiudendo oltre quota 80 punti con un folgorante 80. ecodibergamo.it
Pattinaggio artistico: tripudio Italia alle Finali Grand Prix. Nuovo status per Conti-Macii e Grassl - Non esistono aggettivi per descrivere la poderosa impresa segnata da Sara Conti- oasport.it
Finali Grand Prix - Conti-Macii sublimi nel programma corto col primato personale, parte bene anche Grassl (quarto) - Ottimo inizio per le due carte italiane impegnate nelle Finali del Grand Prix di Nagoya. eurosport.it
Campionati Italiani Assoluti 2026 - Day 3 #icelab #icelabcenterofexcellence #campionatiitaliani - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.