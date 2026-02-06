Partiti i lavori di restauro delle mura

Sono iniziati i lavori di restauro delle mura storiche di Pergola. Le operazioni riguardano il rafforzamento delle strutture e il recupero del percorso pedonale che costeggia l’antica cinta, rendendo di nuovo accessibili e più sicure le mura per i cittadini e i visitatori.

Sono cominciati i lavori per il restauro delle mura storiche di Pergola e per il recupero del percorso pedonale lungo l'antica cinta. Un intervento strategico per la valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città. "E' davvero un'opera molto importante che guarda al recupero delle mura e allo sviluppo turistico – esordisce il sindaco Diego Sabatucci –. Un progetto avviato già nel 2019 dalla nostra giunta 'Pergola nel Cuore', poi abbandonato nei cinque anni successivi dall'esecutivo di allora, e che oggi, con determinazione e amore per la città, riprendiamo e portiamo avanti con forza".

