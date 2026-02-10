A Sant’Antimo, i carabinieri hanno trovato un vero arsenale in casa di un uomo disoccupato e senza precedenti penali. Dentro l’appartamento, hanno scoperto un lanciarazzi, sei pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e anche una penna pistola. L’uomo è stato portato in caserma, le armi sono state sequestrate.

Tempo di lettura: < 1 minuto In casa aveva un vero e proprio arsenale: un lanciarazzi, 6 pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola. Armi ma anche munizioni con 212 proiettili di vario calibro e 380 cartucce. Ed ancora, 6 coltelli a serramanico. E’ per questo che a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un incensurato, un 51enne disoccupato del posto. L’operazione dei militari è iniziata l’8 febbraio ma solo dopo 24 ore si è chiuso il cerchio intorno all’insospettabile. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sant’Antimo, trovato un arsenale a casa di un disoccupato incensurato

I carabinieri di Sant'Antimo hanno fatto irruzione in una casa e hanno trovato un arsenale.

Questa mattina a Jesi un gruppo di ragazzi ha bloccato una strada, fermando un'auto e puntando una pistola a un uomo.

