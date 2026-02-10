Sant’Antimo un arsenale in casa | carabinieri sottopongono a fermo un incensurato

I carabinieri di Sant’Antimo hanno fatto irruzione in una casa e hanno trovato un arsenale. L’uomo di 51 anni, incensurato e disoccupato, è stato fermato. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma la scoperta ha sorpreso anche gli stessi militari.

Sorpreso con un arsenale in casa. I carabinieri della Tenenza di Sant'Antimo hanno sottoposto a fermo un incensurato del posto di 51 anni, disoccupato. L'operazione dei militari è iniziata l'8 febbraio ma solo dopo 24 ore si è chiuso il cerchio attorno all'insospettabile. Sant'Antimo, un arsenale in casa. Carabinieri sottopongono a fermo un incensurato I carabinieri perquisiscono l'abitazione dell'uomo. In casa non c'è nessuno. In un tubo di metallo, nascosto nel capannone dell'abitazione, un arsenale: un lanciarazzi, 6 pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola.

