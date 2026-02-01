Pistole puntate in strada per un videoclip blitz a casa dei maranza | trovato un arsenale

JESI Un gruppo di una decina di maranza blocca una strada, accerchia una macchina e punta una pistola a una persona. E' successo a Jesi, e quando qualche residente se n'è accorto ha chiamato allarmato il Nue 112. Il branco era costituito da maranza, italiani di seconda generazione ma con cognomi tunisini tra i 17 e i 25 anni, residenti nel quartiere San Giuseppe. In città e nell'ambiente del piccolo spaccio li chiamati B4L, il clan del Campo Boario. Soggetti già noti alle forze dell'ordine. La clip Quella scena è stata ripresa con i cellulari, perché come molte delle loro bravate doveva finire sul web, addirittura in un videoclip: da "Boario #1" by Iheb è scattata la vasta operazione che ieri mattina all'alba ha mobilitato Polizia e Carabinieri.

