Questa notte i Carabinieri di Giugliano e i vigili dell’Asl sono entrati in un locale di Sant’Antimo. Hanno riscontrato diverse irregolarità, sia dal punto di vista sanitario che sulla sicurezza. Durante il blitz, hanno sequestrato attrezzature e multato il gestore. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Controlli a tappeto nei locali notturni di Sant’Antimo. Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, insieme ai militari della Tenenza locale e al personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno effettuato un’ispezione in un noto locale della zona. Durante i controlli sono emerse numerose difformità sia in ambito sanitario sia in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le criticità hanno riguardato in particolare la manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, oltre alle condizioni igieniche degli ambienti e degli strumenti utilizzati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, blitz dei carabinieri in un noto locale: riscontrate irregolarità sanitarie e sulla sicurezza

Nella notte, le forze dell'ordine hanno chiuso un pub di Treviso per 15 giorni.

