Santanchè indagine per bancarotta per Bioera dopo Ki Group I pm di Milano vogliono riunire i procedimenti

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. I magistrati hanno avviato un’indagine per bancarotta legata al fallimento di Bioera Spa, la società di biofood di cui Santanchè era presidente fino al 2021. Ora, i pm vogliono riunire i vari procedimenti aperti in modo da fare chiarezza sulla vicenda. La società è andata in liquidazione giudiziale nel 2024.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata dalla Procura di Milano per una nuova ipotesi di bancarotta, legata al fallimento di Bioera spa, società capogruppo del settore biofood di cui è stata presidente fino al 2021 e che era andata in liquidazione giudiziale nel 2024. L’inchiesta si aggiunge a quella già nota sul crac di Ki Group srl, altra società riconducibile allo stesso gruppo. L’iscrizione nel registro degli indagati nasce dal deposito, nei mesi scorsi, della relazione del liquidatore di Bioera, fallita a fine 2024. Dopo l’esame del documento, la Procura di Milano — guidata da Marcello Viola, con l’aggiunto Roberto Pellicano e i pm Luigi Luzi e Guido Schininà — ha aperto un secondo fascicolo per bancarotta, che coinvolge, oltre alla ministra, anche l’ex compagno Canio Mazzaro e altri ex amministratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si trova di nuovo sotto indagine, questa volta per il fallimento di Bioera, avvenuto nel 2024.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per bancarotta.

