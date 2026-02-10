Daniela Santanchè ancora indagata per bancarotta nel mirino il fallimento di Bioera dopo quello di Ki Group

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si trova di nuovo sotto indagine, questa volta per il fallimento di Bioera, avvenuto nel 2024. Gli inquirenti continuano a indagare sulla gestione della società, che aveva già affrontato problemi finanziari in passato. La vicenda si aggiunge alle altre questioni giudiziarie che coinvolgono la ministra, senza che ancora ci siano accuse definitive.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per la bancarotta della società Bioera, fallita nel 2024. 🔗 Leggi su Virgilio.it

