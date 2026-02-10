Santanchè indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano, questa volta per un’ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera. La società, specializzata nel settore del biofood, è finita nel mirino degli inquirenti nell’ambito di un’altra vicenda giudiziaria. La notizia arriva mentre si susseguono le polemiche sulla gestione dei fallimenti e sulle eventuali responsabilità.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com Approfondimenti su Santanche Indagini Ipotesi bancarotta, Santanchè indagata La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. La ministra Santanchè è indagata in un altro caso di bancarotta per il crack di Bioera La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata raggiunta da un’ulteriore indagine. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Santanche Indagini Argomenti discussi: Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta; Santanchè: sparatoria a Milano contro la Polizia Che diranno i benpensanti?; Le Olimpiadi di Milano-Cortina spingono le vacanze sulla neve: partono 6 mln di italiani; Equalize, spunta la cartella 'Report Enrico' con 136 nomi: da Fedez a Ilaria Salis. Daniela Santanchè indagata a Milano, un'altra ipotesi di bancarotta: nel mirino il fallimento di BioeraLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata ... ilmessaggero.it Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarottaLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata ... ansa.it “ `. “Il voto di ieri in Senato nella giunta per le autorizzazioni da parte dei componenti del Pd non riguardava i processi per i quali la senatrice Santanchè è indagata, sui quali il partito democratico ha SEMP - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.