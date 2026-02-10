Santanchè indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati a Milano, questa volta per un’ipotesi di bancarotta legata al fallimento di Bioera. La società, specializzata nel settore del biofood, è finita nel mirino degli inquirenti nell’ambito di un’altra vicenda giudiziaria. La notizia arriva mentre si susseguono le polemiche sulla gestione dei fallimenti e sulle eventuali responsabilità.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un’altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui.🔗 Leggi su Ilsole24ore.comImmagine generica

