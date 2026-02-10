Ipotesi bancarotta Santanchè indagata

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L’accusa riguarda un’ipotesi di bancarotta, ma al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle circostanze esatte. La notizia ha fatto rapidamente il giro, sollevando molti dubbi e domande sulla posizione della ministra. La questione rimane aperta e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Approfondimenti su Santanche Daniela Amt: primi indagati della procura, le ipotesi di reato sono falso in bilancio e bancarotta fraudolenta La procura di Genova ha avviato un'indagine sul dissesto di Amt, iscrivendo nel registro degli indagati i primi soggetti coinvolti. Bancarotta fraudolenta per Zema Domenico Zema, ex assessore e genero di un noto boss della 'ndrangheta di Desio, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Monza. Ultime notizie su Santanche Daniela Daniela Santanchè indagata a Milano, un'altra ipotesi di bancarotta: nel mirino il fallimento di BioeraLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata ... Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarottaLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata ... La guardia di Finanza, su delega della Procura, ha passato al setaccio la sede di via Montaldo e lo studio professionale a Corte Lambruschini. L'ipotesi è bancarotta con aggravamento del dissesto legato al falso in bilancio: la difesa annuncia valutazioni sul ri

