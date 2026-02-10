La ministra Santanchè è indagata in un altro caso di bancarotta per il crack di Bioera

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata raggiunta da un’ulteriore indagine. La procura di Milano sta approfondendo un caso di presunta bancarotta legato al fallimento di Bioera. La ministra non ha ancora commentato, ma le autorità continuano a lavorare sul fascicolo.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata in un caso di presunta bancarotta. L'inchiesta è portata avanti dalla procura di Milano. Si fa riferimento alla Spa Bioera, del cui gruppo Santanchè è stata presidente, lasciando l'incarico nel 2021. È la seconda accusa di bancarotta rivolta alla ministra, dopo quella per Ki Group srl.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Bioera Indagine

Ipotesi bancarotta, Santanchè indagata

La ministra Santanché a Pescara: "Cresce il turismo esperienziale, l'Abruzzo può essere un modello"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bioera Indagine

Argomenti discussi: Il calendario scolastico: per i nostri lettori va lasciato così com’è; Maltempo e danni al turismo, Santanché: Tuteleremo la Sardegna - L'Unione Sarda.it; Olimpiadi, la ministra Santanchè sul caso Ghali: Chi fa polemiche le faccia a casa; Olimpiadi, la ministra Santanchè: Ghali? Chi fa polemiche le faccia a casa. Oggi splendida figura.

la ministra santanchè èDaniela Santanchè indagata a Milano, un'altra ipotesi di bancarotta: nel mirino il fallimento di BioeraLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata ... ilmessaggero.it

la ministra santanchè èSantanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarottaLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.