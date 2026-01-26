I danni del ciclone Harry primo stanziamento del governo | 100 milioni per Sicilia Calabria e Sardegna
Il governo Meloni ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro come primo intervento per affrontare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. È stata inoltre dichiarata la situazione di emergenza nazionale nei territori interessati, al fine di coordinare gli interventi di assistenza e ricostruzione necessari per ripristinare la normale attività nelle aree colpite.
Lo ha deciso il Cdm che ha deliberato lo stato d'emergenza. Schifani: "Ringrazio il governo, è solo un inizio, poi arriveranno altre somme". Critici Barbagallo (Pd) e Mannino (Cgil): "Poche risorse di fronte a conseguenze enormi" Il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. La proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio dei ministri, presente anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, della Sardegna, Alessandra Todde, e della Calabria, Roberto Occhiuto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su harry danni
La devastazione del ciclone Harry, la conta dei danni per milioni in Sicilia, Sardegna e Calabria. Le famiglie evacuate e le previsioni meteo – I video
Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, provocando mareggiate e venti intensi.
Ciclone Harry su Sicilia, Sardegna e Calabria: danni per 2 miliardi di euro
Dopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro.
Ultime notizie su harry danni
Argomenti discussi: Ciclone Harry, devastazione e danni del maltempo in Calabria. FOTO; Ciclone Harry, solo in Sicilia danni per almeno 740 milioni. Schlein: Salvini destini i soldi del…; Il ciclone Harry ha fatto 2 miliardi di danni al Sud, ma non ne ha parlato quasi nessuno; Calabria, i danni del maltempo favoriti dal consumo di suolo.
Mazara del Vallo fa la conta dei danni: 6,7 milioni dopo il cicloneMAZARA DEL VALLO – Ammonta a 6,7 ??milioni di euro la stima dei danni sul territorio di Mazara del Vallo (Trapani) dopo il passaggio del ciclone ‘Harry’. livesicilia.it
Catanzaro, Lungomare già riaperto dopo i danni del ciclone HarryDopo i danni causati dalle mareggiate e dal ciclone Harry, il Comune di Catanzaro, insieme a tuti gli attori coinvolti, ha completato in tempi record i lavori di ripristino della viabilità. In poco p ... strettoweb.com
VD. . Dopo i danni causati dal ciclone Harry lungo la costa ionica, l’emergenza si sposta nell’entroterra siciliano. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una vasta frana ha aperto uno squarcio di circa quattro chilometri, con cedimenti che in alcuni punti raggiu - facebook.com facebook
Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.