I danni del ciclone Harry primo stanziamento del governo | 100 milioni per Sicilia Calabria e Sardegna

Il governo Meloni ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di euro come primo intervento per affrontare i danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. È stata inoltre dichiarata la situazione di emergenza nazionale nei territori interessati, al fine di coordinare gli interventi di assistenza e ricostruzione necessari per ripristinare la normale attività nelle aree colpite.

Lo ha deciso il Cdm che ha deliberato lo stato d'emergenza. Schifani: "Ringrazio il governo, è solo un inizio, poi arriveranno altre somme". Critici Barbagallo (Pd) e Mannino (Cgil): "Poche risorse di fronte a conseguenze enormi" Il governo Meloni ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. La proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio dei ministri, presente anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, della Sardegna, Alessandra Todde, e della Calabria, Roberto Occhiuto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, Sardegna e Calabria, provocando mareggiate e venti intensi.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro.

