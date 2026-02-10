Sanremo Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata Il colpaccio di Carlo Conti

Questa sera si apre il Festival di Sanremo con Tiziano Ferro come grande ospite. Carlo Conti ha annunciato con entusiasmo la presenza del cantante, che salirà sul palco martedì 24 febbraio. È il colpo grosso della prima serata, con Ferro pronto a sorprendere il pubblico.

"Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito – ha dichiarato Carlo Conti”. Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. Il cantautore di Latina si aggiunge alla lista degli ospiti già confermati, come Nino Frassica e Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival. 🔗 Leggi su Iltempo.it

