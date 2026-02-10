Sanremo svelata un’altra co-conduttrice | la super modella Irina Shayk

Questa mattina è stato annunciato che Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026. La modella russa, nota in tutto il mondo, salirà sul palco dell’Ariston portando il suo fascino internazionale. La sua presenza ha già fatto molto parlare e ora si attende di scoprire come si svilupperà l’intera manifestazione.

(Adnkronos) – Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent’anni. La notizia, anticipata da 'Tv Sorrisi e Canzoni', viene confermata all'Adnkronos in ambienti televisivi. Ma non è ancora chiaro se Irina salirà sul palco nella serata di giovedì 26 o di venerdì 27 febbraio. Nata nel 1986 a Emanželinsk, negli Urali, Irina Valer’evna Šajchlislamova — questo il suo nome completo — è figlia di un minatore tataro e di un’insegnante di musica russa. "La musica è stata la mia prima lingua", ha raccontato più volte: a sei anni suonava già il pianoforte, a nove studiava in una scuola musicale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Sanremo CoConduttrice

Irina Shayk si conferma una delle modelle più in vista del momento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanremo CoConduttrice

Argomenti discussi: Svelata la scenografia del Festival di Sanremo, l'architetto: Annulliamo la distanza tra gli artisti e il pubblico - La foto; Festival di Sanremo 2026: ecco come sarà la scenografia rivoluzionaria di Bocchini; Svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026. Bocchini: Il limite fisico del palcoscenico dell'Ariston sembrerà dissolversi; Sanremo 2026, svelata la scenografia dell’Ariston: il significato simbolico.

Sanremo, svelata un'altra co-conduttrice: la super modella Irina ShaykNon è ancora chiaro se salirà sul palco nella serata di giovedì 26 o di venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Sanremo 2026, svelata la scenografia dell'Ariston per la 76esima edizione del FestivalCarlo Conti ha svelato la scenografia per la 76esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026. msn.com

Sanremo 2026, Pilar Fogliati e Irina Shayk co-conduttrici! Secondo quanto riportato da Sorrisi e Canzoni l’attrice sarà sul palco dell’Ariston mercoledì 25 febbraio mentre la modella arriverà al Festival giovedì 26 febbraio. Vi piacciono come scelte - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com