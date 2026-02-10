Irina Shayk si conferma una delle modelle più in vista del momento. Con il suo fisico statuario e un volto che conquista le passerelle di tutto il mondo, la super modella russa continua a essere simbolo di eleganza e fascino. La sua altezza, uno degli aspetti più noti, le permette di dominare le sfilate e attirare l’attenzione di stylist e fotografi. La sua presenza, semplice ma potente, la rende una delle icone più magnetiche del fashion system internazionale.

È una delle icone più magnetiche del fashion system mondiale: Irina Shayk è un volto importante del mondo della moda, con una carriera di grande successo alle spalle e un fisico statuario, tra i più invidiati del pianeta. Di fronte alla sua bellezza in molti si chiedono quali siano i suoi segreti: quanto è alta la top model? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. Irina Shayk, quanto è alta la top model. Irina Shayk (all’anagrafe Irina Valer’evna Šajchlislamova) possiede quel raro mix di tratti russi e un’aura esotica che ha ingannato molti agli inizi: molti pensavano fosse brasiliana, ma le sue radici affondano nel cuore della Russia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Irina Shayk, quanto è alta la super modella

Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo.

Irina Shayk, modella di fama internazionale, celebra il suo 40º compleanno il 6 gennaio.

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice all’Ariston dopo il caso Pucci: arrivano anche Eros Ramazzotti e Pilar Fogliati. Tutte le indiscrezioniCerte mosse si fanno in silenzio, altre si lasciano esplodere come un effetto speciale. Carlo Conti, a quanto pare, ha scelto la seconda opzione. Dopo giorni di tensioni e discussioni attorno ... leggo.it

Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice del Festival! Pilar Fogliati, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti super ospitiSecondo un'indiscrezione di Tv Sorrisi e Canzoni, tra le co-conduttrici di Sanremo 2026 ci sarà anche la modella internazionale Irina Shayk. E tra i super ospiti sembra oramai confermata la presenza d ... msn.com

#Sanremo: Arriva alla co-conduzione la top model #IrinaShayk Come riporta #TvSorrisieCanzoni nella serata di giovedì del Festival #CarloConti avrà al suo fianco la famosa top model, conosciuta anche per le sue relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley C - facebook.com facebook

Alla lista dei co-conduttori si aggiunge la modella russa Irina Shayk (serata del giovedì), fa sapere Tv Sorrisi e Canzoni che conferma la notizia di Chi sull'arrivo di Pilar Fogliati (serata del mercoledì). Eros Ramazzotti ospite nella terza serata. #sanremo2026 x.com