Rai si schiera con Pucci dopo la rinuncia a Sanremo | Censura e odio

La Rai ha deciso di appoggiare Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026. Il motivo? le molte critiche e gli attacchi sui social, che lo hanno spinto a fare un passo indietro. La televisione pubblica ha scelto di schierarsi apertamente con il comico, lasciando intendere di non tollerare le ingiurie e le accuse di censura che si sono scatenate sui social.

La Rai si è schierata pubblicamente a fianco del comico Andrea Pucci, dopo la sua rinuncia alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026, a seguito di una forte ondata di critiche ricevute sui social media. L'intervento della televisione pubblica, avvenuto tramite un comunicato ufficiale, ha espresso preoccupazione per il clima di intolleranza e di "censura" nei confronti dell'artista, scatenando a sua volta un acceso dibattito online e accuse di parzialità. L'annuncio della presenza di Andrea Pucci al Festival di Sanremo, inizialmente accolto con reazioni contrastanti, ha rapidamente degenerato in una polemica sui social network.

