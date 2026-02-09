Lui al posto suo Sanremo chi sostituisce Pucci | nome grosso

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, l’organizzazione si trova a dover affrontare un nuovo cambio tra i volti principali sul palco. Dopo che Pucci si è tirato indietro, si cerca un sostituto di peso per non perdere appeal. La scelta deve essere rapida e convincente, anche se il tempo stringe. La produzione sta valutando alcuni nomi importanti, ma ancora nessuna decisione ufficiale. Intanto, i preparativi continuano tra incertezze e attese.

A pochi giorni dall’avvio del Festival di Sanremo 2026, l’organizzazione deve gestire un nuovo cambio nel gruppo dei protagonisti sul palco. Al centro dell’attenzione c’è Andrea Pucci, comico e attore scelto dal direttore artistico Carlo Conti, che ha deciso di rinunciare alla partecipazione dopo le contestazioni legate ad alcuni sketch del passato. La rinuncia ha aperto il tema della sostituzione e delle scelte della produzione per garantire la continuità del programma. Sanremo 2026, ritiro di Andrea Pucci: cosa è accaduto. La decisione di Andrea Pucci di non salire sul palco dell’Ariston arriva in una fase di preparazione già segnata da discussioni e polemiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

