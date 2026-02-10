Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà ospite nella prima serata di Sanremo. Il conduttore ha scritto sui social di essere molto felice di avere il cantante come ospite, senza però svelare altri dettagli. I fan di Ferro si preparano a vedere il loro beniamino sul palco dell’Ariston.

"Sono molto contento che Tiziano Ferro abbia accettato il mio invito a Sanremo" afferma Carlo Conti nel suo nuovo annuncio sui social Mancano solo due settimane all’inizio del festival musicale più atteso dell’anno e gli annunci non sono ancora finiti. Solo poco fa è stato lo stesso Carlo Conti, conduttore di Sanremo, ad annunciare sui suoi canali social la presenza di Tiziano Ferro come ospite della prima serata. Ecco cosa ha detto il padrone di casa sull’invito del cantante. “Altra notiziola oggi per completare il cast del Sanremo 2026” esordisce Carlo Conti nel video pubblicato personalmente su Instagram. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, l’annuncio di Carlo Conti: Tiziano Ferro ospite nella prima serata

