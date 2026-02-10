Questa sera Irina Shayk salirà sul palco di Sanremo come co-conduttrice. La modella si unirà a Laura Pausini e Carlo Conti durante la serata di giovedì. È la prima volta che Irina partecipa come conduttrice a questa manifestazione. La sua presenza ha già suscitato curiosità tra il pubblico e i media.

Irina Shayk sarà co- conduttrice al festival di Sanremo durante la terza serata, la stessa di cui si è tanto parlato perché doveva esserci anche Andrea Pucci. A dare l’annuncio è Carlo Conti, tramite il suo profilo Instagram. Mancano 14 giorni al festival e così il conduttore dà le ultime news i in fretta e furia prima che cominci il festival. Infatti, oltre a ciò, oggi ha rivelato anche che Tiziano Ferro sarà ospite della prima serata. Irina Shayk, modella russa, rappresenta la quota straniera che già viene anticipata da Can Yaman nella prima serata ma, a differenza di lui, non è certo che lei conosca l’italiano: quindi ci si chiede anche come faccia a presentare i concorrenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo, Irina Shayk co-conduttrice al fianco di Pausini e Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti, 'la super modella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo giovedì sera'; Sanremo, la super modella Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata; Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Nino Frassica: sarà il sostituto di Pucci; Sanremo 2026: news, aggiornamenti, indiscrezioni e novità sul festival della canzone italiana.

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com