Welo sarà presente al Festival di Sanremo 2026 come protagonista del jingle ufficiale, anche senza partecipare alle Nuove proposte. La sua musica accompagnerà l’evento, evidenziando il suo ruolo come artista di rilievo nel panorama musicale italiano. Questa partecipazione conferma l’importanza della sua creatività e il legame con uno degli eventi più importanti del settore.

Welo sarà comunque protagonista del Festival di Sanremo 2026, anche senza un posto in gara tra le Nuove proposte. L’artista salentino, nome d’arte di Manuel Mariano, firma infatti il jingle ufficiale della 76esima edizione: una sigla che nasce dalla rielaborazione di Emigrato, il brano con cui aveva raggiunto la finale di Sanremo Giovani. Durante la serata conclusiva del 14 dicembre, a Sarà Sanremo, Carlo Conti aveva annunciato l’idea di trasformare quel pezzo nella sigla del Festival, colpito dall’impatto emotivo e dall’identità sonora della canzone. Promessa mantenuta: dal 24 febbraio, la musica di Welo aprirà ogni serata all’Ariston. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - “Emigrato” di Welo sarà il jingle del Festival di Sanremo

Welo si prepara a vivere un momento importante: il cantante è tra i sei finalisti di Sanremo Giovani, in programma il 14 dicembre.

Welo si presenta a “Sarà Sanremo” con il brano “Emigrato”, nella corsa per conquistare uno dei due posti riservati alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

