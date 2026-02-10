Sanremo 2026 Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata
Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio. L’annuncio arriva dal conduttore e direttore artistico Carlo. La presenza del cantante italiano ha già fatto parlare di sé tra gli addetti ai lavori e i fan, curiosi di ascoltare le sue canzoni dal vivo.
Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. Sanremo, La Russa: "Invito la Rai a chiedere a Pucci di tornare sui suoi passi" «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito», commenta Conti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) . 🔗 Leggi su Ilmattino.it
